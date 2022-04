Am Karfreitag in Korschenbroich : Bußgang zu den sieben historischen Fußfällen von Glehn

Am Karfreitag in Korschenbroich

Gerhard Tumma an einem der Fußfälle in Glehn. Foto: Tumma

Glehn Um 7 Uhr morgens gibt es am Karfreitag wieder den traditionellen Bußgang zu den sieben historischen Fußfällen in Glehn. Die Heimatfreunde und die St. Pankratius-Pfarrgemeinde laden nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder dazu ein.

