Fichtensterben in Korschenbroich : Mehr Anträge auf Baumfällungen, dennoch weniger abgeholzt

Fichtensterben in Korschenbroich

Wer in Korschenbroich einen Baum fällen möchte, muss das beantragen und eine Gebühr dafür bezahlen. Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Korschenbroich Für jeden gefällten Baum müssen neue Gehölzarten angepflanzt werden. Fichten gibt es kaum noch in der Stadt. Das hat verschiedene Gründe.

Wer in Korschenbroich einen Baum fällen möchte, muss dies beantragen und eine Gebühr von 50 Euro pro Antrag zahlen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 81 Anträge auf Baumfällungen und Kappungen mit einem Gesamtumfang von 152 Bäumen gestellt. Die Stadt nahm damit 3850 Euro an Gebühren ein.

Wie im Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Klimaschutz deutlich wurde, ist damit die Anzahl der Anträge gegenüber dem Jahr 2020 leicht angestiegen, die Zahl der gefällten Bäume aber gleichzeitig gesunken. In drei Fällen seien Anträge abgelehnt oder zurückgenommen worden, da eine Fällung nicht in Aussicht gestellt werden konnte. In fünf Fällen habe man den Antragsteller davon überzeugen können, statt einer Fällung nur einen Rückschnitt vorzunehmen.