Klimabeauftragte analysiert Wetterdaten : Auch in Korschenbroich steigen die Temperaturen weiter an

Auch Dachbegrünung kann dazu beitragen, um zu starken Hitzeentwicklungen vorzubeugen. Foto: Kathrin Kellermann

Korschenbroich Die Klimaveränderung sei zu spüren, berichtete die Klimaschutzmanagerin im Beirat. Eine Analyse soll dabei helfen, Hitzenester auszumachen. Was es damit auf sich hat und was dagegen wirken kann.

Von Friedhelm Ruf

Die Klimaveränderung ist auch in der Stadt zu spüren. Das zeigte Klimaschutzbeauftragte Julia Federer in ihrem Jahresbericht auf, den sie dem Klimabeirat und später dem Umweltausschuss vorstellte. Sie hat ermittelt, dass es die höchsten Jahreswerte bei den Temperaturen in den vergangenen 20 Jahren gab. „Auch in Korschenbroich sehen wir, dass die Temperatur immer weiter ansteigt“, sagte Federer. „Die Sommer haben immer stärkere Hitzebelastungen.“

Um dem vorzubeugen und dabei auch den Gesundheitsschutz zu beachten, erstelle die Stadt zurzeit eine Klimaanalyse für Korschenbroich. Es gehe darum, zu zeigen, wo in der Stadt besondere Hitzenester seien. Am Beispiel eines Ortsteils der Stadt Meerbusch zeigte Federer solche Hitzenester, die noch um vier Uhr nachts hohe Wärme abstrahlen. Derartige Daten seien insbesondere für die Planung in Korschenbroich wichtig, um zu sehen, wo es gefährdete Bereiche gebe und wo zum Beispiel eine stärkere Begrünung Abhilfe schaffen könne.

In ihrem Bericht stellte die Klimaschutzbeauftragte auch Förderprojekte vor, etwa die energetische Sanierung der Andreas Grundschule. Sie soll von September 2022 bis November 2023 erfolgen und das Gebäude mit einer Photovoltaik-Anlage samt Batteriespeicher ausrüsten. Die Kosten betragen 885.000 Euro, die zum größten Teil über Fördergelder finanziert werden. Ein weiteres Thema war die Straßenbeleuchtung, die allein 40 Prozent des Stromverbrauchs in Korschenbroich ausmache. Sie soll nun auf die sparsamere LED-Technik umgerüstet werden. Dazu werde zunächst die Wirtschaftlichkeit berechnet. „Wir sind bei dieser Maßnahme erst am Anfang“, sagte Federer.