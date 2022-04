Kirchen in Korschenbroich : Gottesdienste ab Palmsonntag in Korschenbroicher Ortsteilen

Korschenbroich In den Kirchen beider Konfessionen gelten zu den Gottesdiensten derzeit keine Zugangsbeschränkungen. Das Tragen von Masken ist verpflichtend.

In der Karwoche und an den Osterfeiertagen sind in den Kirchen beider Konfessionen in Korschenbroich Präsenzgottesdienste geplant. Im Flyer zu den Gottesdienstzeiten betont Pfarrer Marc Zimmermann, dass bei der Planung die geltenden Coronaregeln zugrunde gelegt wurden. Derzeit gelten keine Zugangsbeschränkungen zu den Gottesdiensten, das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist jedoch weiterhin verpflichtend.

Am Vorabend zum Palmsonntag, 9. April, finden in Herz Jesu, Herrenshoff (17.15 Uhr) und St. Georg Liedberg (18.45 Uhr) jeweils eine Vorabendmesse mit Palmweihe statt. Für Palmsonntag ist bei guter Witterung die Palmweihe am Gymnasium (9.15 Uhr) geplant. Die anschließende Eucharistiefeier findet um 9.30 Uhr in St. Andreas, Korschenbroich statt.

Weitere Eucharistiefeiern mit Palmweihe werden in St. Marien, Pesch (10 Uhr) und in St. Dionysius, Kleinenbroich (11.30 Uhr) zelebriert. Am Gründonnerstag findet in St. Dionysius (18.30 Uhr) die Eucharistiefeier vom Letzten Abendmahl statt. Im Anschluss beginnt die Ölbergwache der GdG. Um 20.30 Uhr laden kfd und Bruderschaft in Herz Jesu zur Betstunde ein.

Auf Karfreitag wird jeweils um 15 Uhr in St. Marien (als GdG-Feier) und in St. Georg die Liturgiefeier vom Leiden und Sterben begangen. Am Karsamstag besteht in der Pfarrkirche St. Andreas ab 17 Uhr eine Beichtgelegenheit.

St. Andreas feiert die Osternacht am Samstag, 16. April, ab 21 Uhr als GdG-Feier mit anschließender Agape. Herz-Jesu lädt am Sonntag, 17. April, zur Osternachtfeier am Morgen um 5.30 Uhr ein. Ostersonntag finden in St. Marien (10 Uhr) und St. Dionysius (11.30 Uhr) Eucharistiefeiern statt, St. Andreas bietet um 17 Uhr eine Ostervesper mit sakramentalem Segen an. Am Ostermontag werden in Herz Jesu und St. Andreas jeweils um 9.30 Uhr sowie in St. Georg (11 Uhr) Eucharistiefeiern zelebriert. Um 17 Uhr beginnt auf der Krampe Dämm in Pesch der Emmaus-Gang, mit dem an den Gang der Jünger nach Emmaus erinnert wird.

„Während der Gottesdienste müssen Masken getragen werden. Nach Möglichkeit gilt 3G, also geimpft, genesen oder getestet. Doch in diesem Punkt können wir nur auf Freiwilligkeit setzen“, sagt Pfarrer Gernot Wehmeier zu den Gottesdiensten in den evangelischen Gemeinden. An Palmsonntag finden in der evangelischen Kirche Korschenbroich (9.45 Uhr), im Martin-Luther-Haus, Kleinenbroich (10.30 Uhr) und in der Friedenskirche Glehn (11 Uhr) Gottesdienste statt. Am Gründonnerstag begeht Pfarrer Wehmeier um 19.30 Uhr in Kleinenbroich ein Tischabendmahl, Pfarrer Werner Hoffmann gestaltet um 18 Uhr in Glehn einen meditativen Gottesdienst. Am Karfreitag finden in Korschenbroich (9.45 Uhr), Kleinenbroich (10.30 Uhr) und in Glehn (11 Uhr) Gottesdienste statt.