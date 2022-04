Einbruch in Korschenbroich : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Unbekannte Täter hatten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Korschenbroich aufgehebelt und anschließend Wertsachen und Geld gestohlen. Foto: dpa/Silas Stein

Korschenbroich Unbekannte Täter brachen am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Korschenbroich ein und stahlen Geld und Wertsachen. Sie hatten zuvor die Terrassentür aufgehebelt.

Einbrechern gelang es, sich am Dienstag, 12. April, zwischen 8.15 Uhr und 20.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten innenliegenden Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und Geld. Mit ihrer Beute – darunter Geld, Uhren, Schmuck und Handtaschen – entkamen sie unerkannt.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.