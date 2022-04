Bildung in Meerbusch : Kinder sollen mit Hühnern Verantwortung lernen

Bildung in Meerbusch

Die Hennen kommen von „Chicken on Tour“. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Die Kita Kinderzeit hat ein Hühnergehege eingerichtet. Tiere und Ausstattung wurden von einem spezialisierten Unternehmen gemietet.

Es gackert und scharrt auf dem Freigelände des Kindergartens Kinderzeit auf dem Gelände der alten Seilerei an der Meerbuscher Straße in Osterath. Fünf Hennen sind seit vergangener Woche auf der Anlage zu Hause und das Zentrum der Aufmerksamkeit – nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern und Erzieher der Einrichtung.

Die Hennen kommen von „Chicken on Tour“, einem Service, der Hühner zur Miete anbietet. Bis kurz vor Ostern lebt die Gruppe auf einem abgesteckten Areal auf der Freifläche der Kita, dort haben sie einen Stell, Unterstände und Beschäftigungsmöglichkeiten. „Das gehörte alles zum Paket von Chicken on Tour dazu“, erklärt Petra Tuchter, Leiterin der Kinderzeit. Sie ist im Internet zufällig auf die Hühner zum Mieten gestoßen, und ihre Idee, dass das auch für die Kinder eine wertvolle und spaßige Erfahrung sein könnte, hat sich seither bestätigt. „Wilde Kinder werden ruhig, wenn sie mit den Tieren zu tun haben, und eher schüchterne Kinder kommen aus sich heraus“, sagt Tucher. Die Kinder kümmern sich um die Tiere, füttern sie, sammeln die Eier und reinigen den Stall. „Das lehrt Verantwortung und den richtigen Umgang mit anderen Lebewesen“, so die Kita-Leiterin.