Ehepaar aus Korschenbroich : Elke und Heinz Thivessen feiern Goldene Hochzeit

Korschenbroich Beim Karneval lernten sie sich kennen, vor 50 Jahren folgte die Hochzeit. Das Ehepaar ist heute vor allem mit dem Fahrrad gerne zusammen unterwegs. Auch weitere Interessen haben die beiden gemeinsam.

Am 20. November 1970 gab sich das Paar in Korschenbroich das Ja-Wort. Kirchlich heirateten sie 1971 im Nikolauskloster in Jüchen. Heute gehören noch zwei Söhne, eine Schwiegertochter und zwei Enkelkinder zur Familie.