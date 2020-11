1121 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 49

Rhein-Kreis Eine 99-jährige Frau aus Rommerskirchen sowie ein 78-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau – beide aus Neuss – sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell ist bei 1121 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 483 in Neuss, 167 in Dormagen, 151 in Grevenbroich, 98 in Meerbusch, 80 in Kaarst, 60 in Rommerskirchen, 46 in Jüchen und 36 in Korschenbroich. Das teilt der Kreis mit. Insgesamt 63 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt.