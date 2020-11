Paar aus Kleinenbroich : Eheleute Tillmanns feiern Diamantene Hochzeit

Korschenbroich Bei Rita und Fritz Tillmanns hat es einst beim Tanzen gefunkt. Der gelernte Schlossermeister und die Einzelhandelskauffrau leben heute gemeinsam in Kleinenbroich.

Die Eheleute Rita und Fritz Tillmanns sind am 18. November seit 60 Jahren verheiratet. Die beiden stammen gebürtig aus Korschenbroich beziehungsweise Kleinenbroich und kannten sich bereits eine Zeit lang vom Sehen, da Fritz oft in dem Geschäft, in welchem Rita arbeitete, einkaufte. Gefunkt hat es allerdings erst bei einer Tanzveranstaltung im Saal der Gaststätte Steigels. Im Standesamt Korschenbroich gaben sie sich dann 1960 das Ja-Wort. Der gelernte Schlossermeister und die Einzelhandelskauffrau leben in Kleinenbroich.