Kostenpflichtiger Inhalt: Ole Jannis Veiser aus Korschenbroich : Ein ausgezeichneter Nachwuchs-Imker

Ole Jannis Veiser aus Glehn ist für seine Arbeit zum Insektenschutz ausgezeichnet worden. Im Spätherbst ist das Bienenjahr zwar vorbei, die Arbeit hört damit für den Hobby-Imker jedoch nicht auf. Foto: Karin Verhoeven

Korschenbroich Ole Jannis Veiser ist in diesem Herbst in Neuss für seine Arbeit mit den heimischen Wildbienen geehrt wurden. Der 15-Jährige nutzt die Corona-Zeit dafür, weiter an seinen Vorträgen zu arbeiten und sich noch mehr Wissen anzueignen.