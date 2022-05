Renovierung von Korschenbroicher Bücherei : Schmökern in modernen Lesenischen

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter Ulla Lindner (l.) und Susanne Kroll freuen sich über die renovierte Pfarrbücherei von St. Dionysius. Alles ist moderner und heller geworden. Lesenischen laden zum Schmökern ein. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Kleinenbroich Vier Wochen lang war die Bücherei St. Dionysius für Renovierungsarbeiten geschlossen. Der Anstoß zur Veränderung kam vom Bistum Aachen, das sich mit 55.000 Euro daran beteiligt hat. Auch das Angebot verändert sich.

Kleinenbroich Den besonderen Clou der Empfangstheke zeigt Ulla Lindner als erstes. Auf Knopfdruck lässt sich deren nun höhenverstellbare Fläche individuell auf Körpergröße und persönliche Vorlieben des 28-köpfigen Bücherei-Teams einstellen. Der neue Komfort ist Teil der kürzlich abgeschlossenen Renovierung der katholischen öffentlichen Bücherei St. Dionysius in Kleinenbroich.

Die Fachstelle Bücherei des Bistums Aachen habe den Anstoß zur Veränderung im 26. Jahr der katholischen öffentlichen Bücherei St Dionysius gegeben, ein Konzept mitgeliefert und Dreiviertel der anfallenden Kosten in Höhe von insgesamt 55.000 Euro finanziert, erklärt die ehrenamtliche Leiterin.

Info 28 Ehrenamtler führen die Bücherei Öffnungszeiten Die Bücherei ist sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 16 bis 17.30 Uhr, mittwochs von 10 bis 11 Uhr sowie freitags von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet. Kontakt Die 28 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei sind während der Öffnungszeiten erreichbar unter 02161 673724 oder per Mail unter: buecherei.kleinenbroich@gdg-korschenbroich.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Bücherei und im Online-Büchereiverzeichnis für Korschenbroich.

Vier Wochen lang war die Bücherei geschlossen. Nun sie sich mit frischem Anstrich und neuer Möblierung hell und modern. „Bis auf die frühere Theke sind alle vorherigen Möbel in Kleinenbroich geblieben. Sie stehen heute in der evangelischen Bücherei, in Kindertagesstätten, im Heimatmuseum und beim Missionskreis“, sagt Ulla Lindner und weist damit auf das nachhaltige Konzept hin.

Die Raummitte ist nun von mobilen Regalen bestimmt, die in geschwungener Formgebung einladende Lesenischen schaffen und sich bei Bedarf problemlos verschieben lassen. Da die Möbel im Raum niedriger sind als die früheren Standregale, wirkt die Aufteilung heller und großzügiger. In der Romanabteilung sind die obersten Wandregale mit LED-Lichtleisten bestückt, die per Fernbedienung gesteuert werden.

Für die werbewirksame Präsentation in den Außenbereich schließt ein halbhoher Raumteiler frontal das Fenster zur Straße ab, ist aber konvex in den Innenraum geschwungen. Auch dieses Regal lässt sich über Knopfdruck heben und senken, sodass bei optimaler Nutzung nicht das komplette Fenster zugestellt ist.

Die mit Gesellschaftsspielen, Büchern und Tonies – ein für Kinder entwickeltes Audiosystem – reich bestückte Kinderecke ist mit der Renovierung auf die gegenüberliegende Seite umgezogen. Ihr wurde eine erhöhte, gelbe Insel vorgelagert. „Die wird sehr gut genutzt. Besonders sonntags ist es hier richtig ordentlich trubelig“, erzählt Lindner erfreut über die gute Resonanz. Wiederum ebenerdig laden kindgerechte, kleine Sessel neben mit Bilderbüchern gefüllten Kästen zum Schmökern ein.

Die Leserschaft bestehe zu 40 Prozent aus jungen Familien, die auch bei den Neuanmeldungen besonders stark vertreten seien, sowie zu 45 Prozent aus Romanlesern, sagt Susanne Knoll über wichtige Nutzergruppen der ehrenamtlich geführten Einrichtung. „Wir versuchen immer, die neuesten Bücher zu entdecken. Die Leser können sich jederzeit über die bibkat-App informieren, um zu sehen, welche Medien wir haben“, sagt Knoll. Über die App sei es auch möglich, sich vormerken zu lassen.

In der Präsentation reagiert das Bücherei-Team auch auf die durch das Internet veränderten Sehgewohnheiten. Vom Eingang aus fällt der Blick zunächst auf die in der Präsentation herausgestellten neuen Romane, Thriller, Krimis und Sachbücher zu aktuellen Themen. Das Echo auf diese Anordnung sei gut und lasse sich an den Ausleihezahlen der so besonders beworbenen Bücher ablesen, berichtet Lindner.