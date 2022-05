Kunstauktion in Düsseldorf : Über 100.000 Euro für einen guten Zweck

Düsseldorf Mehr als 100.000 Euro sind bei der 19. Benefiz-Kunstauktion von Heartwork zugunsten der Düsseldorfer Aidshilfe zusammengekommen. Allein ein Prägedruck von Günther Uecker erzielte 15.000 Euro.

Denn der am Ende des Abends erzielte Erlös von 105.000 Euro soll in voller Höhe dem Heartbreaker-Patenprojekt „Frauen und Familien mit HIV“ zugutekommen. Und in diesem Jahr ist geplant, aufgrund des Krieges in der Ukraine auch dort ein Projekt für HIV-Positive zu unterstützen.