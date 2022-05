Schmiedekunst aus Korschenbroich : Mit „Eisenstolz“ startet Michael Nilgen als Rentner erneut

Der gelernte Betriebsschlosser Michael Nilgen ist Rentner. Hat aber sein Hobby zum neuen Beruf gemacht und betreibt die Schmiedekunst „Eisenstolz“ in Glehn. Foto : Karin Verhoeven Foto: Karin Verhoeven

GLEHN Gebrauchs- oder Dekogegenstände aus Eisen fertigt der gelernte Betriebsschlosser Michael Nilgen in seiner Schmiedekunst. Was besonders gefragt ist, und warum es viele seiner Halterungen an Glehner Hausgiebeln gibt.