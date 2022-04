Am Pankratiusplatz in Glehn : Bücherschrank zum Tauschen und Schmökern

Glehn Am Pankratiusplatz steht neuerdings ein Bücherschrank. Tauschen und Schmökern ist das Prinzip. Er ist bereits mit einigen Exemplaren bestückt.

Das Prinzip ist einfach: Jeder kann ausgelesene, gut erhaltene Bücher hineinstellen und jeder kann Bücher, die ihn interessieren, herausnehmen. „Der Bücherschrank ist ein tolles Angebot, mit dem wir den öffentlichen Raum in unserer Stadt beleben und die Kultur des Teilens unterstützen. Hier am Pankratiusplatz, wo Menschen sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen können, hat er einen hervorragenden Standort“, sagt Bürgermeister Marc Venten. Gemeinsam mit Thomas Knur, Kommunalpartner der NEW, Frithjof Gerstner, Kommunalmanager von Westenergie, und Vertreterinnen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) eröffnete er den Bücherschrank. Dieser wurde direkt mit ersten Exemplaren bestückt. „In Zusammenarbeit mit Westenergie sehen wir das Angebot als eine tolle Möglichkeit an, den kulturellen Austausch auf eine nachhaltige Weise zu unterstützen“, sagte Thomas Knur. „Westenergie engagiert sich mit dem Bücherschrank für die kulturelle Infrastruktur in den Kommunen und wir freuen uns, den Schrank hier gemeinsam mit NEW aufzustellen“, so Frithjof Gerstner.