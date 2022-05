Pfarrgemeinde St. Martinus Nettesheim : Grüner Strom für Kirche und Pfarrheim

Nettesheim Der Kirchenvorstand der Gemeinde St. Martinus in Nettesheim will mit nachhaltigen Projekten einen Beitrag für die Umwelt leisten. Zwei Fotovoltaikanlagen versorgen jetzt Kirche, Pfarrheim und Bücherei mit sauberem Strom.

Was Die Mauer am Park ist denkmalgeschützt und verfügt über eine Fläche von 200 Quadratmetern. Ende letzten Jahres wurde das historische Missionskreuzrestauriert.

Brauchtum in Rommerskirchen : Schützenfestsaison startet mit Fest in Anstel

Über eine App kann nun genau verfolgt werden, wieviel Strom wo verbraucht wird und was über die Anlage produziert wird. „Wir hatten das Problem, dass morgens um 6 Uhr ein Verbrauch aus der Kirche angezeigt wurde und wussten zunächst nicht, woher“, erzählt Werner Balzer, zweiter stellvertretender Vorsitzender des KV. Eine Lüftungsanlage war verantwortlich. Da wegen des noch fehlenden Speichers um diese Uhrzeit noch kein Strom eingespeist wird, wurde die Zeitschaltuhr anders eingestellt. „So wird man jetzt sehen, was man verbessern kann.“

Um das Büchereigebäude noch nachhaltiger zu bewirtschaften, sollen die bestehenden Nachtspeichergeräte in Kürze gegen eine umweltfreundliche Luftwärmepumpe ausgetauscht werden. Außerdem wird jetzt das Oberflächenwasser von Pfarrheim und Bücherei genutzt, um die Pflanzen im Martinuspark mit Wasser zu versorgen. Dafür wurden eigens Rohre verlegt, die das Wasser nicht mehr in die Kanalisation, sondern in den Park und damit ins Grundwasser leiten. „So bekommen die Pflanzen im Park genügend Wasser“, erklärt Matthias Schlömer. Ursprünglich war auch geplant, das Oberflächenwasser des Kirchengebäudes ins Grundwasser abzuleiten. „Weil aber stellenweise Kupfer auf dem Dach verbaut ist, hätten wir wir für sehr viel Geld bestimmte Filter einbauen lassen müssen. Das hätte in keinem Verhältnis gestanden und den Rahmen gesprengt“, so Schlömer.