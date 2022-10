Verkehr in Korschenbroich : Vollsperrung der L 381 wegen Sanierungsarbeiten

Verkehr in Korschenbroich

Korschenbroich Wegen Bauarbeiten an zwei Bundesbahnbrücken ist der Verkehr auf der L 361 und der L 381 Anfang November eingeschränkt. Wie lange die Maßnahmen dauern und welche Abschnitte betroffen sind.

Ab Donnerstag, 3. November, werden nach Angaben von Straßen.NRW Bundesbahnbrücken im Rhein-Kreis Neuss saniert. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag mit der Bahnbrücke auf der L 361 in Kleinenbroich, zwischen L 381 und der K 4.

Ab dann steht nur ein Fahrstreifen im Bereich der Baustelle zur Verfügung. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten enden voraussichtlich am Sonntag, 6. November.

Am Freitag, 4. November, starten die Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke auf der L 381 in Korschenbroich, zwischen L 31 und der K 5.