Zwischen Hilfarth und Brachelen : Verkehrsunfall auf der L 364 fordert sieben Verletzte

Hückelhoven Mindestens zwei der beteiligten drei Fahrzeuge waren nach einem Zusammenprall auf der L 364 nicht mehr fahrtauglich. Sieben Verletzte wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Mit Einsetzen der Dämmerung ist es am frühen Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall auf der L 364 zwischen Brachelen und Hilfarth gekommen, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Hückelhoven wurden sieben Personen leicht verletzt, darunter drei Kleinkinder. Sechs Rettungswagen und zwei Notärzte waren ab 17.45 Uhr im Einsatz. Die Löscheinheit Hilfarth und die Bereitschaftsgruppe Hückelhoven sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Kreis Düren sicherten die Unfallstelle. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten am Sonntagabend noch an. Vermutlich verlor eines der beteiligten Fahrzeuge die Kontrolle und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Die Straße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.