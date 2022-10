Baustelle-Brücke in Hünger : Büfo fordert eine A1-Abfahrt für Wermelskirchen an der Raststätte

Die Einbahnstraßen-Regelung in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt und Hünger, Burg sowie Pohlhausen soll aufgehoben werden – die Baustelle in beide Richtungen durchfahrbar sein. Das fordern nun auf Büfo und FDP. Foto/Archiv: Udo Teifel Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Nachdem die SPD das Thema der Brückenbaustelle in Hünger im Rat per Antrag auf die Tagesordnung setzte und die CDU einen Offenen Brief verfasste, sorgen nun auch Bürgerforum und FDP für Druck.

Die Brückenbaustelle an der L 157 wird mehr und mehr zu einem Politikum. Mit Offenen Briefen wendet sich das Bürgerforum an die für die Baustelle zuständige Autobahn GmbH, die FDP an den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing (FDP). Die Wermelskirchener Sozialdemokraten hatten die in ihren Augen schlechte Lösung der Verkehrsführung durch die Baustelle in eine Richtung und Umleitung bereits in die jüngste Sitzung des Stadtrats per Antrag zum Thema gemacht. Danach folgte ein Offener Brief der CDU an die nordrhein-westfälische Landesregierung. Unabhängig voneinander wollen nun das Bürgerforum (Büfo) und die FDP weiteren Druck aufbauen, um eine für Wermelskirchen erträglichere Lösung zu erwirken.

„Diese Situation beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in diesen herausfordernden wie auch belastenden Zeiten sehr, da für diese Umleitung erhebliche Zeitaufwände und Strecken zurückgelegt werden müssen. Zum besseren Verständnis: Für die ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer bedeutet die Sperrung eine zusätzliche Strecke von 480 Kilometer pro Monat. Für Pendler – sei es zur Arbeitsstelle oder aber auch einfach nur zum Einkauf – werden die gefahrenen Mehrkilometer durchaus darüber liegen, was angesichts der hohen Kraftstoffkosten zu deutlich höheren Belastungen führt“, schreibt der Vorsitzende des FDP-Ratsfraktion, Marco Frommenkord, nach Berlin: „Lösungsansätze, wie Ampel-Anlagen für gegenläufigen Verkehr durch die Baustelle unter Berücksichtigung des abfließenden Verkehrs der Autobahnanschlussstelle Wermelskirchen, liegen vor, scheitern allerdings bisher in verschiedenen Gesprächen.“ Die FDP erwarte, dass das Bundesverkehrsministerium in Korrespondenz mit der Autobahn GmbH sowie in Kooperation mit Straßen-NRW entsprechend prüfe und zielorientiert vermittele.

„Der Zustand ist unhaltbar, was sich in vielen Äußerungen deutlich macht. Dies ist auch aus unserer Sicht so“, formuliert Büfo-Chef Oliver Platt und wendet sich dabei direkt an die Autobahn GmbH: „Wir möchten jedoch nicht nur kritisieren und auf einen unhaltbaren Zustand aufmerksam machen, wir unterbreiten auch Vorschläge, diesen Zustand zu ändern.“