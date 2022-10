Aktionen für Kinder und Jugendliche : Ein eigener Nutzgarten und viele Veranstaltungen für Jugendliche

Korschenbroich Das Kreisjugendamt berichtete beim Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend über vergangene Events und laufende Projekte in der Stadt. Auch die Skateanlage an der Waldsporthalle war Thema.

Wie genau die neue Skateanlage an der Waldsporthalle in Korschenbroich aussehen soll, steht noch nicht fest. Denn falls die Stadt Fördergelder bekommt, könne die Anlage groß ausgebaut werden. „Die kleinere Version wird aber auf jeden Fall kommen“, sagte Bürgermeister Marc Venten im Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend.

Dabei ging es um insgesamt 54 Veranstaltungen, 22 davon alleine in Korschenbroich. So gab es Turniere in Korschenbroich und Herrenshoff, an denen rund 60 Jugendliche teilnahmen. Ein besonderes Projekt, das die Jugendbotschafterin begeistert vorstellte, trägt den Titel „Gardening4ju“. Dabei bearbeiten etwa 20 Jugendliche in Pesch ein 500 Quadratmeter großes Grundstück und verwandeln es in einen Nutzgarten.