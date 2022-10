Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Korschenbroich

Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge die Balkontür auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Korschenbroich Die Polizei hat am Montag fünf Einbrüche für den Rhein-Kreis Neuss gemeldet – einer davon in Korschenbroich. Wo das war und was gestohlen wurde.

Am Freitag, 28. Oktober 2022, ist in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Auf den Kempen“ in Korschenbroich eingebrochen worden. Das meldete die Polizei erst am Montag.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat sich folgendes zugetragen: Unbekannte hebelten zwischen 18 und 22.15 Uhr die Balkontür zur Wohnung auf und durchwühlten diverse Räume. Es wurden nach ersten Ermittlungen Wertgegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Weiter rät die Polizei, den Einbrechern den sprichwörtlichen „Riegel vorzuschieben. Dafür verweist die Polizei auf die Beratung durch „Experten der Polizei“. Diese sei „kostenlos und herstellerneutral“ und ist zu erreichen unter Tel. 02131 3000. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite der Polizei.

(NGZ)