Leben in Korschenbroich : Laden des Hoeren-Hofs schließt nach 25 Jahren

Korschenbroich Lange Jahre war der Vierkanthof in Raderbroich für Veranstaltungen und sein Geschäft mit ausgesuchten Waren bekannt. Der Verkauf von Restbeständen beginnt an diesem Wochenende.

„Es tut ganz schön weh, wenn ich daran denke“, schreibt Hoeren in seiner Ankündigung. „Über 25 Jahre haben wir das gute Olivenöl von Paolo und Franco und Antonio mit viel Liebe und Begeisterung verkauft und dazu noch so manch‘ anderes.“

An den nächsten Samstagen wird der Hof-Laden noch wie gewohnt von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein, auch an diesem Wochenende (29. Oktober). Es seien jedoch nur noch Restbestände verfügbar, betont Hoeren. So gebe es einige wenige Flaschen des hauseigenen Öls. Wein, Grappa oder Secco werde dagegen in größerer Stückzahl angeboten. Ebenfalls stehen Dekorationselemente für den Garten zum Verkauf.