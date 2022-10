Kultur in Korschenbroich : Kartenvorverkauf für Kabarett-Reihe 2023 startet

Korschenbroich Bei der Veranstaltungsreihe werden auch im kommenden Jahr wieder hochkarätige Künstler nach Korschenbroich kommen. Wer dabei ist und wie viel die Tickets kosten.

Auch 2023 findet in Korschenbroich die Kabarett-Reihe statt. Einzelkarten und das Abonnement können ab sofort reserviert werden. Die Reihe startet mit Alfons „Le Best of“ am 24. Februar, das Kom(m)ödchen-Ensemble kommt am 12. Mai mit dem „Bulli. Ein Sommermärchen“ vorgefahren. Wilfried Schmickler mit seinem Programm „Es hört nicht auf!“ ist am 2. Juni zu sehen und Sarah Hakenberg ist am 1. September „Wieder da!“. Den Abschluss bildet Jess Jochimsen mit „Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben“ am 3. November. Alle Auftritte finden um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich statt. Das Kabarett-Abo für fünf Veranstaltungen kostet 98 Euro, die Einzelkarte pro Veranstaltung 25 Euro (ermäßigt 10 Euro). Tickets können beim Kulturamt unter Tel. 02161 613107 oder per E-Mail an kultur@korschenbroich.de reserviert werden. Infos zum Programm gibt es unter www.korschenbroich.de/freizeit-tourismus/kultur.html.