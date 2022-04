Besuch aus französischer Partnerstadt : 29 Franzosen aus Partnerstadt Carbonne zu Gast

Die Bürgermeister von Korschenbroich und Carbonne, Heinrich Mühlen und Guy Hellé (v.l.), unterzeichneten am 27. Juli 1988 im Liedberger Sandbauernhof die Partnerschaftsurkunde zwischen den beiden Kommunen. Im April des Jahres hatte es bereits eine Unterzeichnung in Carbonne gegeben. Foto: Stadtarchiv Korschenbroich

Korschenbroich Bis zum 3. Mai sind 29 Gäste aus der französischen Partnerstadt Carbonne in Korschenbroich. Der Verein der Freunde von Carbonne hat ein volles Programm aufgestellt.

Der Verein der „Freunde von Carbonne“ habe ein volles Programm vorbereitet, berichtet Andrea Kalkreuth, Vorsitzende des Vereins. So steht am Samstag zunächst eine Fahrt zum Duisburger Landschaftspark an, abends geht es gemeinsam in ein Korschenbroicher Lokal. Während der Sonntag zur freien Gestaltung mit den Familien vorgesehen ist, wird es am Montag offiziell. Bürgermeister Marc Venten lädt morgens zum gemeinsamen Frühstück ein. Anschließend gibt es eine Besichtigung von Haus Glehn mit dem Hausherrn Wolfgang Wappenschmidt. Später führt Sabine Vennen vom Heimatverein Liedberg die Gäste durch den historischen Ortskern von Liedberg. „Dann wollen wir gemeinsam eine Partie Boule (Pétanque) spielen“, so Kalkreuth.