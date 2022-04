Heimatverein Aldekerk organisiert das White Table Dinner : Aldekerk speist und feiert ganz in weiß

Das White Table Dinner fand zuletzt 2019 statt. Jetzt steht die dritte Ausgabe der Veranstaltung in Aldekerk an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Der Heimatverein Aldekerk organisiert wieder das White Table Dinner. 450 Plätze stehen an der festlichen Tafel diesmal zur Verfügung. Ab dem 1. Mai sind Anmeldungen für den Abend am 11. Juni möglich.

Von Monika Kriegel

Ganz couragiert hatte der Heimatverein Aldekerk das White Table Dinner 2022 auf den 11. Juni bereits vor einem Jahr terminiert. Das Orgateam um Irmgrid Bappert und Marion Schumacher stellte sich angesichts jüngsten Entwicklung, des Kriegs in der Ukraine, allerdings die Frage: „Kann man trotzdem ein Fest machen?“ Ja, zogen sie das Fazit. Irmgrid Bappert begründet: „Auch wir brauchen alle mal wieder Lichtblicke! Und alle freuen sich auf die Veranstaltung.“

Als Kompromiss wurde die Teilnahmegebühr von fünf auf sechs Euro je Sitzplatz angehoben. Diese Differenz gehe an die Ukraine-Hilfe, so Bappert. Auch für den Fall, dass das Wetter dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht, wird nicht zurückerstattet, sondern der Überschuss an die Hilfsorganisation übermittelt. Doch erst einmal freuen sich viele auf die inzwischen dritte Auflage des „White Table Dinners“ in Aldekerk.

Irmgrid Bappert (li.) und Marion Schumacher organisieren das White Table Dinner. Foto: Monika Kriegel

Info Für sechs Euro gibt es das Einlass-Bändchen So funktioniert es Marion Schumacher erklärt das Anmeldeverfahren für das Dinner in Weiß: „Kartenbestellungen erfolgen ausschließlich und nur ab dem 1. bis 15. Mai über die Mailadresse wtd@heimatverein-Aldekerk.de. Nach Zahlungseingang verschicken wir die Einlass-Bändchen für den Abend.“ Eintritt Der Eintrittspreis zur Teilnahme am White Table Dinner liegt einheitlich bei sechs Euro. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regelungen. Homepage Weitere Infos auf www.heimatverein-aldekerk.de

„Wir haben mal mit 300 Plätzen begonnen. In diesem Jahr werden es 450 Sitze sein, erstmals um die Fläche des Kirchplatzes erweitert. So bekommen wir auf und an der Marktstraße ein hoffentlich kompaktes Bild – ganz in weiß“, beschreibt die Vorsitzende des Heimatvereins. Tische und Bestuhlung kommen vom Zeltverleih Friedrich, die auch nach Mitternacht alles wieder abbauen werden. Für alles andere – Geschirr, Deko, Besteck, Gläser und gute Laune – seien die Gäste zuständig. Lediglich eine Flasche Sekt pro Tisch gibt der Heimatverein dazu.

Um 18 Uhr ist Einlass auf die eigens gesperrte Marktstraße. „Es ist unglaublich, mit wieviel Liebe und Kreativität die Besucher ihre Tische in weiß dekoriert hatten. Was sie alles mitbrachten, wie schön die Stimmung bis Mitternacht war“, erinnert sich Marion Schumacher an die ersten beiden Abende.

Die Idee zum White Table Dinner sei anlässlich des Geburtstags der Heimatstube 2016 entstanden. Was könnte in Aldekerk Besonderes stattfinden? Der Vorschlag „White Table Dinner“ wurde aufgegriffen und sofort ein Erfolgsmodell. „Etwa 70 Prozent der Teilnehmer kommen aus Aldekerk. Da ist alles dabei: Familien, Freunde, Paare, Kegelclubs, Nachbarschaften, auch Leute von Düsseldorf hat es gefallen. Alle kommen in weiß. Das einheitliche Bild macht die Stimmung dieser Freiluftveranstaltung edler als etwa im rustikalen Biergarten. Das lockte sogar Gäste aus Düsseldorf an“, berichten die Aldekerkerinnen. Live-Unterhaltung und Tisch-Musik gebe es neben den Turmbläsern des Musikvereins auch von „Kaju“, dem Frauenchor von Karl Hammans und Jutta Kleinmanns.