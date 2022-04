Das Top-Spiel der Handball-Regionalliga : TV Aldekerk deklassiert Korschenbroich

Ein Freudentänzchen nach dem Sieg im Top-Spiel Foto: Heinz Spütz

Kerken Das Team von Trainer Nils Wallrath wahrt mit einem unerwartet klaren 42:27-Sieg seine Titelchancen. Der ATV spielt vor allem in der zweiten Hälfte wie entfesselt auf.

Das mit Hochspannung erwartete Gipfeltreffen in der Regionalliga Nordrhein zwischen dem Tabellendritten TV Aldekerk und dem Zweiten TV Korschenbroich entwickelte sich zu einer wahren Handball-Demonstration des ATV. Die rund 400 Zuschauer in der Vogteihalle sahen am Dienstagabend einen vor allem in der zweiten Halbzeit wie entfesselt aufspielenden Gastgeber, der den Korschenbroichern in allen Belangen überlegen war und die Partie auch in der Höhe völlig verdient mit 42:27 (17:14) für sich entscheiden konnte.

„Wir waren in allen Mannschaftsteilen das bessere Team. Alle haben gesehen, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Wenn wir in den nächsten Spielen an unser Limit kommen, werden wir nur schwer zu schlagen sein“, sagte der überglückliche ATV-Coach Nils Wallrath.

Die Gäste legten das erste Tor vor und behaupteten in einem begeisternden Hochgeschwindigkeitsspiel – vier Treffer in einer Spielminute waren keine Seltenheit – gut zehn Minuten lang die knappe Führung. Der ATV bekam die Partie dann besser in den Griff, hatte nach einem Treffer durch Thomas Jentjens (14.) zum ersten Mal die Nase vorn und verpasste die Chance, sich noch vor dem Seitenwechsel vorentscheidend abzusetzen. Drei Tempogegenstöße blieben ohne Verwertung, eine 6:4-Überzahl konnte nicht zum Treffer genutzt werden, ein Strafwurf wurde vergeben. Deshalb ging es nur mit einem Vorsprung von drei Treffern in die Kabine.

Selbst kühnste Optimisten konnten nicht damit rechnen, was die Wallrath-Schützlinge dann im zweiten Durchgang auf die Platte zaubern sollten. Wie ein schweres Orkantief fegten sie über ihre Widersacher hinweg, die Gäste aus Korschenbroich erlebten in den folgenden 30 Minuten ihr ganz persönliches Waterloo. Nach 33 Minuten und einem Treffer von Jonas Mumme war der Vorsprung auf fünf Tore angewachsen, zehn Minuten später durch Sjuul Rutten auf zehn. Der ATV spiele sich in einen wahren Rausch. Jonas Mumme erhöhte die Führung auf 15 Treffer zum Stand von 38:23 (56.). Spätestens nach dem 40. Tor durch Thomas Jentjens schienen die Gäste nur noch das Ende der Begegnung herbeizusehnen. Am Ende gab es dann stehende Ovationen von den Zuschauern auf der Tribüne, die das Team eine Stunde lang mit voller Begeisterung unterstützt hatten. „Ein Handballspiel wird über Willen und Mentalität entschieden“, sagte Wallrath. „Heute waren die Testosteron-Speicher meiner Spieler über 60 Minuten bis zum Rand gefüllt. Das hat zum Unterschied beigetragen.“

Der TV Aldekerk hat nach diesem Erfolg einen Minuspunkt weniger als der TV Korschenbroich auf dem Konto, hat jedoch drei Spiele weniger als die Gäste ausgetragen und bleibt somit auf Platz drei. Spitzenreiter Ratingen, der zwei Spiele mehr bestritten hat, ist lediglich einen Minuspunkt besser – der ATV mischt weiter im Titelrennen mit.

Am Samstag um 19.30 Uhr gibt es ein schnelles Wiedersehen mit dem Neusser HV, gegen den sich der TV Aldekerk erst am vergangenen Samstag in einem Nachholspiel aus der Hinrunde in eigener Halle mit 29:23 durchgesetzt hat.