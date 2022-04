Kriegsflüchtlinge in Korschenbroich : Aktuell leben 236 Ukrainer in der Stadt

Korschenbroich Das Hallensportzentrum ist als Notunterkunft vorbereitet, wurde aber noch nicht für eine Belegung benötigt. Warum es weiterhin vorgehalten werden muss und welche Unterstützung die 35 Kinder in den Schulen erfahren.

Bis auf drei Personen leben alle Flüchtlinge in Privatwohnungen, zum Beispiel bei Verwandten oder Bekannten sowie in angemieteten Wohnungen, die der Verwaltung von Korschenbroicher Bürgern zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten wurden. Eine Erstausstattung der Wohnungen erfolge durch das Sozialamt. Dückers wies darauf hin, dass die Stadt dass Hallensportzentrum Korschenbroich als Notunterkunft vorbereite. Dort könnten 100 Menschen untergebracht werden.„Bisher war dort noch keine Belegung erforderlich“, sagte Dückers.

Da jedoch in den vorhandenen Flüchtlingsunterkünften in der Stadt kaum noch Platz vorhanden sei und auch die angebotenen Wohnungen inzwischen fast alle belegt seien, müsse das Hallensportzentrum weiterhin als Notunterkunft vorgehalten werden.

Und wie erleben die 35 Mädchen und Jungen, die aktuell als Schüler in Korschenbroich wohnen, die Schulen der Stadt? Das erläuterten die beratenden Mitglieder im Bildungsausschuss von den einzelnen Schulen. „Wir geben die Kinder in die Seiteneinsteigerklasse“, sagte Marion Wittig, Leiterin der Realschule in Kleinenbroich. Dort gebe es intensiven Deutsch-Unterricht. Bei den anderen Stunden seien die ukrainischen Kinder in die deutschen Klassen zugeschaltet. Natürlich könnten sie dann nicht allem folgen, aber: „Es sind sehr aufnahmewillige und aufnahmefähige Kinder“, sagte Wittig.