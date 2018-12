Katholisches Forum für Erwachsen- und Familienbildung Mönchengladbach und Heinsberg: Forum stellt sein neues Jahresprogramm vor

Korschenbroich Viele Angebote für Familien und ihre Babys. Auf dem Kalender stehen aber auch Malen, Computerkurse und ein ganz persönlicher Braunkohleausstieg.

(FR) Das Katholische Forum für Erwachsen- und Familienbildung Mönchengladbach und Heinsberg hat eine positive Jahresbilanz gezogen. Mehr als 26.000 Menschen haben 2018 Veranstaltungen des Forums besucht. Wenige Tage vor Ende des Jahres hat das Forum nun das Programm für 2019 vorgelegt, in dem auch Termine in Korschenbroich aufgelistet sind. Dabei stehen die Angebote für Familien mit kleinen Kindern im Mittelpunkt. Bei mehreren Angeboten geht es um den entspannten und sicheren Umgang mit dem Baby oder dem Kleinkind. Die einzelnen Kurse bieten ab dem 8. Januar Eltern mit Babys bis zum dritten Lebensjahr Anregungen für altersgerechtes Spielen. In der Krabbelgruppe Kidix werden Lieder gesungen, in die die Kinder mit einbezogen werden. Das gemeinsame Erleben in der Gruppe sowie das eigene Ausprobieren fördert das Sozialverhalten und hilft, motorische und kognitive Fähigkeiten zu schulen. Den Eltern bietet sich viel Raum für Gespräche und den Austausch miteinander. So können Kontakte und Erziehungsfragen diskutiert werden. Die einzelnen Kurse finden statt im Pfarrheim, An der Kapelle 4 in Pesch, im Dionysiushaus an der Hochstraße 26 in Kleinenbroich und im Pfarrgemeindehaus an der Schaffenbergstraße 7 in Herrenshoff.