Kultur in Korschenbroich : Von der „Ladies Nait“ bis zum Schlossbesuch

Korschenbroich Der Heimatverein Korschenbroich und der Kulturbahnhof stellen ihr neues Programm für das neue Jahr vor. Ausstellungen, Jazz und ein musikalischer Erinnerungsabend mit vielen Evergreens.

(NGZ) Pünktlich zum Jahresanfang stellen der Heimatverein und der Kulturbahnhof Korschenbroich ein neues Jahresprogramm für 2019 vor. Noch bis zum 20. Januar ist die Ausstellung „Monochrom oder der Odem der Stille“ im Kulturbahnhof zu sehen. Vom 3. bis 31. März findet die Ausstellung „Material-Erde“ statt. Die Grevenbroicher Künstlerin Karin Gier wird inspiriert durch das Erleben und die Materialien der Natur. Eröffnet wird die Ausstellung am 3. Februar um elf Uhr.

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Heimatverein Korschenbroich am 15. März um 19 Uhr in die Gaststätte Syrtaki im Haus Schellen seine Mitglieder ein. Gleich zweimal gibt es die „Ladies Nait“ im Kulturbahnhof Korschenbroich. Der Verein zur Pflege und Förderung der Mundart im Rhein-Kreis-Neuss setzt in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Korschenbroich die sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Ladies Nait“ fort. Die erste Veranstaltung findet am 30. März um 19 Uhr, die zweite am Sonntag, 31. März bereits um 17 Uhr statt.

Auch wird wieder „gejazzt“ im Kulturbahnhof Korschenbroich. Zu Gast ist die „Sweet and Lowdown“ Jazzband am Freitag, 5. April um 19 Uhr. Mit dem Titel „Tiefe“ stellen die Künstlerinnen Petra Emmerich und Renate Patt zusammen vom 14. April bis 23. Juni 2019 aus. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 14. April, elf Uhr. Die alljährliche vogelkundliche Abendwanderung im Raderbroicher Wald unter der fachkundigen Leitung von Claus von Kannen findet am 17. April statt. Treffpunkt ist das Brauhaus Dresen in Raderbroich; Anmeldung unter Telefon: 02161-643 587.