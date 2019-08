Rochusfest in Lüttenglehn : Das Hahnenkönigspaar vom Vorjahr amtiert jetzt weiter

Lüttenglehn Das Rochusfest in Lüttenglehn war wieder eine tolle Dorfkirmes für die ganze Familie.

Einen Bewerber für das Königsamt 2020 ließ sich in Lüttenglehn nicht finden. Deshalb setzte der Heimatverein das Vorjahres-Hahnenkönigspaar Norbert und Tanja Dyckers erneut in Amt und Würden. König Norbert sagte: „Uns und unseren Ministerpaaren und dem Königszug hat das Königsjahr in Lüttenglehn so viel Spaß gemacht, dass wir das gerne wiederholen möchten.“