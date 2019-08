Serie Mein Korschenbroich : Die Oase mit der Baumallee

Beate Schönges lebt bereits seit 20 Jahren in Schlich und führt mit Ehemann Christoph den Gartenbaubetrieb „Floreco“. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Schlich bietet beschauliche Ruhe, erreichbar über eine einladende Zufahrt. Am Hagelkreuz trifft sich die Dorfgemeinschaft zum Sommerfest und Adventsplausch. Und auf Haus Schlickum soll schon Napoleon genächtigt haben.

Im großzügigen Schwung führt die Straße Schlich vorbei an den Häusern links und rechts ihres Verlaufs. Sie kennzeichnet die Hauptachse des kleinen Ortes, der halbwegs mittig zwischen Liedberg und Glehn liegt. Besonderes Kennzeichen ist die wunderschöne Baumallee, die das Dörfchen von beiden Seiten umfängt. „Das ist eine sehr einladende Zufahrt“, schwärmt Beate Schönges. Sie wohnt mit ihrer Familie seit 20 Jahren neben dem gemeinsam mit Ehemann Christoph geführten Gartenbaubetrieb „Floreco“. Das mit dem Umweltpreis der Stadt Korschenbroich ausgezeichnete Unternehmen produziert für den Lebensmitteleinzelhandel und fachgeführte Gartencenter.

Beate Schönges nennt Schlich eine Oase: „Ich fahre gerne mal nach Düsseldorf und Köln. Wenn ich zurück aus dem Trubel bin, genieße ich die Ruhe.“ In einem Buch hat sie gelesen, dass Napoleon auf Haus Schlickum übernachtete. Das heute in Privatbesitz befindliche Haus Schlickum liegt etwas abseits der Hauptachse und ist benannt nach einem Rittergeschlecht, das sich erstmals im frühen 13. und letztmals im 18. Jahrhundert nachweisen lässt. Das in der Denkmalliste der Stadt Korschenbroich geführte Herrenhaus ist ein zweigeschossiger Backsteinbau, der im 18. Jahrhundert errichtet wurde.