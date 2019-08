Befürchteter Wasser-Stau in Korschenbroich : Stadt will Schutz-Sperre für Fluitbach in Raderbroich

Stadt will Schutz-Sperre für Fluitbach in Raderbroich

Die Sohle des Fluitbachs wurde an dieser Stelle in Raderbroich vertieft. Anwohnerin Katrin Schmitz hält das für „fatal“. Foto: Kandzorra, Christian

Korschenbroich Die Stadt Korschenbroich möchte verhindern, dass sich in Teilen des Fluitbachs in Raderbroich beim Einschalten der Grundwasser-Pumpen Wasser staut. Dazu soll ein Damm als Sperreinrichtung aufgebaut werden – vorerst zum Test, wie es heißt.

Das geht aus einem Schreiben der Stadt an die Kreisverwaltung hervor, dessen Untere Wasserbehörde dem Bau des Damms zustimmen muss. Anlass zur Sorge gegeben hatte Anwohnerin Katrin Schmitz und ihrer Mutter die Vertiefung der Fluitbach-Sohle direkt vor ihrem Hof. Weil sich die Arbeiten auf diesen Bereich beschränkt haben, befürchteten sie, dass das Wasser nicht wie vorgesehen in den Trietbach bei Herrenshoff abfließen kann. Die Sohle des Bachs sei laut Schmitz andernorts erhöht worden, während sie bei ihr in Raderbroich vertieft wurde, obwohl das Wasser in die andere Richtung fließen soll. Dadurch staue es sich, der Boden sauge sich voll, ihr Haus könne Schaden nehmen.