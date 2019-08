Rochusfest in Lüttenglehn : König aus Liebe zu Lüttenglehn

Rochusfest in Lüttenglehn

Tanja Mittag und Norbert Dyckers in Lüttenglehn verwurzelt. Foto: Heimatverein Lüttenglehn

Lüttenglehn Am Wochenende feiert das Hahnenkönigspaar seine Regentschaft beim Rochusfest des Heimatvereins Lüttenglehn.

(NGZ) Hahnenkönig Norbert Dyckers ist Ur-Lüttenglehner. Er kenne das Dorf schon seit 50 Jahren, sagt der Landwirt, der einen Bauernhof sein Heim nennt. Besonders die Menschen, die hier leben, liegen ihm am Herzen. „Um die Ehre der Königswürde habe ich mich beworben, weil ich mich mit Lüttenglehn verbunden fühle“, sagt er. Auch für Königin Tanja Mittag ist der Ort ein liebgewonnenes Zuhause. Am Wochenende feiert das Hahnenkönigspaar seine Regentschaft beim Rochusfest des Heimatvereins Lüttenglehn.

Das Festprogramm des Rochusfest startet am Samstag, 10. August, um 12 Uhr mit dem Anschießen an der St. Rochuskapelle. Um 12.30 folgen der Fassanstich und die Eröffnung des Festplatzes. Um 18 Uhr wird das Rochus- und Heimatfest durch den Umzug des Tambourcorps Blüh auf Glehn 1953 angekündigt. Um 19 Uhr folgt der Empfang an der Residenz. Um 20 Uhr beginnt die Große Rochusparty mit Livemusik.