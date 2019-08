Mitsingabend in Korschenbroich : Der singende Gastwirt von Liedberg

Korschenbroich Wilfried Vennens Mitsingabende im Alten Brauhaus werden immer beliebter. Jeder kann einstimmen in die bekannten Lieder – völlig unabhängig vom eigenen Gesangstalent.

Jeder ist bestrebt, sein Bestes zu geben. Ist aber dennoch ein Ton nicht kristallklar intoniert, gibt es weder vorwurfsvolle Blicke noch kritische Bemerkungen. Die pure Freude am Singen in der Gemeinschaft ist Herzstück des Mitsing­abends im Biergarten beim Alten Brauhaus. Auch ohne Probe vibrieren in Seemannsliedern Sehnsucht und Ferne. Zum fröhlich geschmetterten „Eviva Espana“ trifft Reiselust auf einen Schuss Selbstironie. In dem einst von Peter Alexander gesungenen Lied „Die kleine Kneipe“ schwingt die heimelige Atmosphäre, die auch der Biergarten am warmen Sommerabend ausstrahlt. Das Lied vom unglücklich verliebten Bajazzo kennen nur wenige. Doch unterstützt vom Akkordeonspiel wagen auch hier beinahe alle den Einsatz.