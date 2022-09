Erwartete erste Lieferung ausgeblieben : Impfungen in Köln mit neuen Corona-Impfstoffen verzögern sich

Der angekündigte Impfstart mit den an die Omikron-Variante B.1 angepassten Corona-Impfstoffen in Köln verzögert sich (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Köln Der in Köln für Freitag (9.9.) angekündigte Impfstart mit den an die Omikron-Variante B.1 angepassten Corona-Impfstoffen verzögert sich, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Die erwartete erste Lieferung von Biontech und Moderna sei ausgeblieben. „Der Impfstoff wird erst in den kommenden Tagen in Köln ankommen.“ Zudem werde die Domstadt bei der ersten Lieferung deutlich weniger als die in Aussicht gestellt Impfdosen erhalten.

Sobald der neue Impfstoff eingetroffen ist, will die Stadt bekanntgeben, wie ein Termin gebucht werden kann. Man stehe in den Startlöchern, werde das Vakzin im Gesundheitsamt anbieten, aber auch in einem Zelt von der Lanxess-Arena oder auch in einem Impfbus, der mehrere Stationen anfahre.

Die neu zugelassenen Corona-Impfstoffe sind in ihrer Wirksamkeit gegen die Omikron-Untervariante BA.1 optimiert. Das Land NRW rechnet für die kommenden Wochen mit der Zuteilung von zunächst 2,8 Millionen Dosen.

(toc/dpa)