Wie Grippe-Vakzin : US-Immunologe Fauci geht von jährlichen Covid-Impfungen aus

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases. (Archivfoto) Foto: AP/Alex Brandon

Washington Ähnlich der regelmäßig angepassten Grippe-Impfung erwartet Fauci auch beim Corona-Vakzin einen eintretenden jährlichen Impf-Rhythmus. Zumindest, solange keine gänzlich neue Variante auftritt.

Der bekannte US-Immunologe Anthony Fauci erwartet künftige Corona-Impfstoffe in der Häufigkeit von Grippe-Vakzinen. „Es wird immer deutlicher, dass wir uns mit Blick auf die Covid-19-Pandemie wegen des Fehlens einer dramatisch anderen Variante wahrscheinlich hin zu einem Weg mit einer Impffrequenz bewegen, die der des jährlichen Grippeimpfstoffs ähnelt“, sagte Fauci am Dienstag. Es würde voraussichtlich jährlich aktualisierte Covid-19-Impfungen geben, die auf aktuell zirkulierende Varianten zugeschnitten sein würden.

US-Behörden hatten in den vergangenen Tagen zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe zugelassen. Bei den beiden Präparaten handelt es sich um sogenannte bivalente mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna. Sie sind sowohl auf den ursprünglichen Virustyp als auch auf die Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 angepasst. Damit unterscheiden sie sich von den Omikron-Impfstoffen, die in Kürze in Deutschland gespritzt werden sollen. Diese sind auf den Subtyp BA.1 angepasst.