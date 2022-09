Angriff mit spitzem Gegenstand : 41-Jähriger in Köln bei Auseinandersetzung verletzt

41-Jähriger in Köln bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Köln ist ein 41-Jähriger mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden (symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln Ein 41-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Köln mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte flüchten, die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung hat ein 41-Jähriger am Dienstagabend (6. September) in Köln eine Stichverletzung im Schulterbereich erlitten. Zuvor war der Verletzte, der sich mit mehreren Bekannten auf der Platzfläche aufgehalten hatte, mit drei Unbekannten in einen Streit geraten. Einer der Männer soll dem 41-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand die Verletzung zugefügt haben. Zusammen mit seinen zwei Begleitern flüchtete der mutmaßliche Täter.