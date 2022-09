Flugzeugunglück in der Ostsee : Retter finden Körperteile nach Absturz von „Geisterflieger“

Der Absturz einer Cessna Citation II in der Ostsee gibt weiter Rätsel auf. Foto: Kevin Hackert / imago

Düsseldorf Bis die Ursache des Unglücks geklärt ist, kann es noch Wochen dauern. Die in der Ostsee abgestürzte Maschine hatte mutmaßlich keinen Flugschreiber. Aufklärung könnte auch die Obduktion der vier Opfer bringen, hoffen Experten.

Lettische Rettungskräfte haben nach dem rätselhaften Absturz eines Flugzeugs in der Ostsee bei ihrer Suche nach Unglücksmaschine und Insassen menschliche Körperteile im Meer gefunden. Die Überreste seien am Montagabend in der Ostsee vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt und der Kriminalpolizei übergeben worden, sagte die Sprecherin der lettischen Marine. Bislang wurden zudem nach Angaben der lettischen Behörden insgesamt elf Fragmente der Unglücksmaschine gefunden. An Bord des Privatjets, einer Cessna Citation II, war der Kölner Unternehmer und Karnevalist Peter Griesemann mit seiner Frau und Tochter sowie deren Lebensgefährte. Der 72-Jährige soll das Privatflugzeug, das auf eine der Griesemann-Familie gehörende Luftfahrtfirma zugelassen war, selbst geflogen sein. Es war am Sonntagabend vor der Küste westlich der lettischen Hafenstadt Ventspils ins Meer gestürzt.

Die Familie war in Andalusien, weil sie dort Medienberichten zufolge ein Ferienhaus an der Küste besitzt. Griesemann ist ein rheinischer Mittelständler, der nach eigenen Angaben mehr als 1600 Beschäftigte in Deutschland, Österreich und den Niederlanden hat und der unter anderem im Blitzschutz tätig ist. Zudem war der Kölner aktiver Karnevalist. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zeigte sich in einer Mitteilung an die Familie bestürzt über das „tragische Unglück“. Christoph Kuckelkorn, Präsident des Kölner Festkomitees, erklärte, Griesemann habe die Blauen Funken als langjähriger Präsident in ein neues Zeitalter geführt. Der 72-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren Aufsichtsratsvorsitzender im Festkomitee.

Bis die Ursache des Absturzes feststeht, werden wohl mehrere Wochen bis Monate vergehen, sagt der Flugsicherheitsberater Jan-Arwed Richter, der mit seinem Hamburger Flugunfallbüro Jacdec (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) seit vielen Jahren Informationen über Flugzeughavarien sammelt. Denn dass eine sogenannte Blackbox an Bord war, die Flugdaten und andere Parameter aufzeichnet, sei bei der Maschine eher unwahrscheinlich. „Unterhalb einer bestimmten Gewichtsklasse sind solche Flugschreiber nicht vorgeschrieben“, erklärt Richter. Ob das für die Cessna Citation II (Typ 551) auch galt, ist unklar. Möglicherweise müssen sich die Ermittler auf die Funkprotokolle und die Obduktion der Leichen stützen, wenn diese geborgen werden. Als mögliche Ursache für den Absturz gilt bisher ein Druckabfall mit Sauerstoffverlust in der Kabine. Schon kurz nach dem Start im spanischen Jerez soll die Maschine einen Druckverlust gemeldet haben.

Ein solcher Druckabfall kann zwar vorkommen, führe aber in 99,9 Prozent der Fälle nicht zu einem Unfall, sagt Richter. Normalerweise fallen sofort Sauerstoffmasken aus der Decke, um Passagiere und Piloten zu versorgen. Auch an Bord der mehr als 40 Jahre alten Cessna muss es ein solches Sicherheitssystem gegeben haben, sagt Richter. Piloten in solchen Privatjets hätten ebenfalls neben oder hinter dem Sitz Sauerstoffmasken, die sie ohne den Sitz zu verlassen aufsetzen könnten. Warum das eventuell nicht geschah, müsse geklärt werden. Möglich sei, dass der Sauerstoffverlust nicht plötzlich eintrat, sondern die Luft allmählich dünner wurde. „Das hat vielleicht zu einem schleichenden Verlust der Sinne geführt, bis alle handlungsunfähig waren“, sagt Richter. Man spricht dann von Hypoxie, wenn das Gehirn und andere Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden können.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Jahr 2005, als den Piloten einer Boeing 737 der Helios Airways wegen eines falsch eingestellten Schalters des Druckregelsystems allmählich der Sauerstoff ausging. Sie fielen in Ohnmacht, die Maschine stürzte nahe Athen ab, mehr als 100 Menschen starben. Insgesamt listet Richter in seiner Datenbank 16 Zwischenfälle von Hypoxie in den vergangenen 25 Jahren auf, einige von ihnen gingen auch glimpflich aus. Um aus solchen Unfällen die richtigen Lehren zu ziehen, sei es daher auch wichtig, dass alle Maschinen über Flugschreiber verfügten.

Im Fall der Cessna hatten Berechnungen basierend auf der getankten Kerosinmenge ergeben, dass die Maschine wahrscheinlich über der Ostsee der Sprit ausgehen würde. Da sich die Flugbahn nicht veränderte, musste davon ausgegangen werden, dass der Autopilot eingeschaltet war. Zunächst hatte ein Eurofighter aus Neuburg a.d.D., später zwei Eurofighter der Luftwaffe aus Laage den Jet im deutschen Luftraum begleitet, zuvor hatten französische Kampfflieger die Maschine eskortiert. Sie sollten versuchen, Kontakt zu dem Piloten des Jets herzustellen, konnten aber im Cockpit niemanden sehen. Wie in einem Fall zu entscheiden sei, wenn eine solche Maschine auf besiedeltes Gebiet abzustürzen drohe, sei nicht leicht zu beantworten, erklärte ein Sprecher der Luftwaffe. Nach der Androhung des Piloten eines Motorseglers im Jahr 2003, in ein Hochhaus des Frankfurter Bankenviertels zu fliegen, sah das Luftsicherheitsgesetz im Notfall auch den Einsatz von Waffengewalt vor. Dies wurde jedoch vom Bundesverfassungsgericht kassiert.