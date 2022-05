Pläne werden vorgestellt : Sportzentrum Unterstadt in Kleve im November fertig?

Kleve Der BV/DJK Kellen bietet am 3. Juni Interessierten die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Pläne und der Baumaßnahmen schlauzumachen.

Der BV/DJK Kellen bietet nun allen Mitgliedern, den Nachbarvereinen und künftigen Nutzern des Sportzentrums Unterstadt sowie allen sonstigen Interessierten die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Pläne und der Baumaßnahmen schlauzumachen. Dazu findet am Freitag, 3. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr, im Kreissportheim, Mühlenstraße 1 in Kellen, eine Infoveranstaltung statt. Das Planungsbüro der Anlage, die Firma Geo3, will das Gelände mit allen sportlichen Möglichkeiten, die Außenanlagen sowie die weiteren Planungen für die Baumaßnahmen vorstellen und zudem alle Fragen beantworten. Eines sollte aber allen Teilnehmern klar sein, wie Neuenfeldt betont: Die Zeit für Einflussnahme auf die Gestaltung des Sportzentrums Unterstadt ist vorbei; die Pläne stehen und werden so wie sie sind umgesetzt.