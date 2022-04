Bienen-Schwarmzeit : Imker in Kleve bitten um Mithilfe

Kleve Wenn Ende April der Holunder blüht, ist bei Honigbienen mit Schwärmen zu rechnen. Imker in Kleve bitten um Mithilfe. Wie man richtig handelt, wenn man eine Schwarmtraube findet.

(RP) Honigbienen vermehren sich natürlicherweise über den Schwarmtrieb. Das bedeutet, dass sich die alte Königin mit der Hälfte des Bienenvolkes auf den Weg macht, um ein neues Volk zu gründen. Dies geschieht mit einigem Getöse und ist durchaus ein Spektakel. Der Bienenschwarm sammelt sich nach wenigen Minuten an einer Stelle zu einer sogenannten Schwarmtraube, die aus einigen Tausend Tieren bestehen kann. Ein Bienenschwarm von 20.000 Tieren bringt es so auf ein Gewicht von gut zwei Kilogramm.

Wichtig ist es, so eine Bienenschwarmtraube bei einem Imker zu melden und nicht sich selbst zu überlassen. Darauf weist jetzt der Imkerverein Kleve-Kellen hin. Bienenschwärme sind in der Regel friedlich, sollten aber nicht gestört werden. Ohne die Imker könnten Honigbienen aber in Hohlräumen von Wohngebäuden einziehen, zum Beispiel Rolladenkästen oder Kamine. Dort überstehen sie meist schon den ersten Winter nicht. Dies liegt an mehreren Faktoren: Zum einen ist die Varroamilbe zu nennen, ein Parasit aus Asien. Zum anderen finden Honigbienen oft nicht genug Nahrung, um den Winter zu überstehen, da das Blütenangebot vielerorts nicht ausreicht. Hinzu kommen Pestizide und mangelnde „Wohnungsangebote“.