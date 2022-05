„Studierende treffen Wirtschaft“ : Speeddating an der Hochschule Rhein-Waal

Kleve Studierende lernten bei einer Veranstaltung des Fördervereins Unternehmen aus der Region kennen. 40 Firmen aus der Region waren in diesem Jahr dabei.

Auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) herrscht beschäftigtes Treiben wie in einem Bienenstock: Von allen Seiten laufen Studierende auf das Hörsaalzentrum zu, andere verlassen es gerade wieder. Manche tragen Stoffbeutel, bedruckt mit Firmenlogos, in ihnen befinden sich Kugelschreiber, Notizblöcke oder Süßigkeiten. Der Eingangsbereich und die Flure des Hörsaalgebäudes sind voll. Vor kleinen Ständen drängen sich Studierende und stellen Fragen, hinter den Ständen stehen Firmenvertreter mit kleinen Namensschildern und geben Antworten. In den Gängen zwischen den Ständen schieben sich Studierende aneinander vorbei.

Hochschul-Präsident Oliver Locker-Grütjen begrüßt die Studierenden und Firmen zu Beginn der Veranstaltung in einer zweisprachigen Rede und dankt, dass so viele gekommen sind: „Gehen Sie auf die Firmen zu. Gehen Sie in den Austausch. Ich weiß, viele von Ihnen kommen von weit weg. Aber wir wollen Sie hier in der Region binden.“ An der HSRW werden viele Studiengänge in englischer Sprache angeboten, das zieht viele Studierende aus dem Ausland an. Auch an den Ständen wird selbstverständlich auf Englisch geplaudert. Das fällt jedoch nicht allen leicht. Lucas Poschen, der hinter dem Stand von Schoofs Energie- und Umweltberatung steht, gibt zu, dass die Firma eigentlich nach deutschsprachigen Studierenden Ausschau hält. „Deutsch ist bei uns eine Voraussetzung. Wir sind ein Beratungsunternehmen und haben auch viele ältere Kunden, die kein Englisch sprechen.“