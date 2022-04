Kleve : Jugendliche treffen sich im Klever Skatepark

Kleve Unter dem Motto „Skate It Up“ sind von 13 bis 17 Uhr alle Jugendlichen ab zwölf Jahren eingeladen mit ihren Boards und Freunden nach Kellen zu kommen.

Klever Skater (und solche, die es werden wollen) sind am Samstag 30. April zum gemeinsamen Training im Klever Skatepark willkommen. Unter dem Motto „Skate It Up“ sind von 13 bis 17 Uhr alle Jugendlichen ab zwölf Jahren eingeladen mit ihren Boards und Freunden nach Kellen zu kommen. Das Jugendbüro Kleve, das Jugendheim Kellen und der Fachbereich Jugend & Familie der Stadt sorgen für den passenden Rahmen mit Musik, alkoholfreien Getränken & Hot Dogs. Auf der Halfpipe und an den Rails kann gemeinsam trainiert und an neuen Tricks gefeilt werden. Im Rahmen eines Workshops geben geübte Skater ab 13.30 Uhr ihre Erfahrungen an interessierte Anfänger weiter und zeigen die Basics beim Skaten. In begrenztem Umfang stehen dafür auch Skateboards, Schutzausrüstung und Helme leihweise zur Verfügung. Zudem können auch eigene Wünsche und Ideen eingebracht werden. Der Klever Skatepark liegt hinter dem Bahnhof an der van-den-Bergh-Straße in Kellen. Die Teilnahme ist kostenlos; bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Infos unter www.jubu-kleve.de