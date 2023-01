Biologische Vielfalt bedroht Volkhard Wille warnt vor „fundamentalen Auswirkungen“ im Kreis Kleve

Im Kreis Kleve sei die Biodiversitätskrise stark zu spüren, erklärt Wille. „Die Austrocknung der Landschaft durch die Dürre zerstört zum Beispiel unsere Feuchtgebiete und Gewässer. Auch der Wald bekommt zunehmend Probleme, wodurch seine Funktion für das Klima, für die Trinkwassergewinnung und als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten in Frage gestellt ist“. Die Auswirkungen seien fundamental, warnt der Biologe. Zumal der landwirtschaftlich geprägte Kreis Kleve davon besonders betroffen sei, so Wille. „Durch die schrittweise Verdoppelung des Naturschutzetats sollen Kommunen, Landkreise, Biologische Stationen und Verbände in die Lage versetzt werden, Projekte zum Schutz der Biodiversität umzusetzen. Eine beschleunigte Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird wichtige Maßnahmen zur Wiederherstellung frei fließender Gewässer und zum ökologischen Hochwasserschutz begünstigen“, so der Kreis Klever Grünen-Landtagsabgeordnete. Zudem sieht der Antrag vor, dass die Landwirtschaft stärker dabei unterstützt werden soll, ihre Flächen naturverträglich zu bewirtschaften und auf ihren Flächen der Artenvielfalt Raum zu geben. Schließlich hatten Landwirte im Vorfeld immer betont, dass es wichtig sei, zusätzliche Kosten durch entsprechende Förderungen aufzufangen. Landesweit sollen Arten und Lebensräume erfasst sowie das Biodiversitätsmonitoring weiterentwickelt werden und es soll ein Beteiligungsprozess für einen zweiten Nationalpark initialisiert werden. „Konkret wurden im Landeshaushalt 2023 fünf Millionen Euro für ein Landesprogramm Biologische Vielfalt bereitgestellt. Außerdem wurde der Naturschutzetat um 7,5 Millionen Euro erhöht, was auch den Biologischen Stationen im Kreis Kleve zu Gute kommt“, schreibt Wille.