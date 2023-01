Verfahren zieht sich Jahre hin Wie der Alte Tiergarten in Kleve zum Gartendenkmal werden soll

Kleves Vorzeigepark liegt in der Unterstadt. Das Amphitheater, der Prinz-Moritz-Kanal mit den Inseln und der daran anschließende Forstgarten auf der einen sowie die Anlage rund um den Tierpark auf der anderen Seite und dazu, das sich im Entstehen befindende, Baummuseum „Arboretum“ bilden hier ein unvergleichliches Ensemble. Das Amphitheater mit Kanal und Fontäne und Minerva und dem, inzwischen wieder neu interpretierten, Eisernen Mann gilt als europäisches Gartendenkmal des Barock. Der damalige Statthalter der Brandenburger in Kleve, Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen, hatte in seiner Amtszeit im 17. Jahrhundert die enge mittelalterliche Herzogstadt in eine barocke Residenz verwandelt: mit Alleenachsen und beachtlichen Parks. Auch in der Oberstadt. Der Oberstadt-Park von der Burg bis zum Moritzgrab firmiert unter „Alter Tiergarten“ und ist in seiner Struktur über die Jahrhunderte erhalten geblieben. Der soll jetzt – wie schon lange beabsichtigt – als Gartendenkmal eingetragen werden. Damit befasst sich der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung am heutigen Mittwoch, 17 Uhr, im Rathaus. Denn es werde Zeit, so die Vorsitzende des Ausschusses, Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne), dass es langsam mal vorangeht mit dem Anliegen. Ob das Ganze dann, wenn der Kulturausschuss eine Beschlussempfehlung an den Rat formuliert hat, tags drauf auch noch im Bauausschuss diskutiert werden muss, wird sich zeigen.