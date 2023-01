Theater der Zukunft Land fördert Stipendiatin für mini-art in Bedburg-Hau

Die Bühne ist der Stolz eines jeden Theaters. Aber was ist die Bühne: Die Fläche vor den Zuschauern, das Podest, der Boxring inmitten der Szene, die Wiese draußen vor der Tür oder die Vermischung von Publikum und Spiel wie in der jüngsten Irmgard-Keun-Inszenierung im Düsseldorfer Schauspielhaus? Genau das möchte Antje Mies erkunden. Sie ist die neue Stipendiatin beim Theater mini-art - eine von sechs, die vom Land NRW jetzt mit jeweils 5.000 Euro gefördert werden und dafür vier Monate lang Erfahrungen an Kinder- und Jugendtheatern sammeln und dort ihre Expertise einbringen können, so das zuständige Ministerium für Kultur und Wissenschaft.