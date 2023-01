Unfall in Bedburg-Hau Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Udemer Straße

Am Dienstag ereignete sich in Bedburg-Hau ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Was genau vorfiel und wie es dazu kam.

25.01.2023, 11:20 Uhr

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Uedemer Straße in Schneppenbaum, bei dem ein 70-jähriger aus Kleve schwer verletzt wurde. Eine 22-jährige Frau aus Goch fuhr mit ihrem VW die Uedemer Straße in Richtung Bedburg-Hau, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der entgegenkommende 70-jährige Fahrer aus Kleve versuchte dabei nach links auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Währenddessen lenkte die Fahrerin des VW zeitgleich ihr Auto zurück auf den Fahrstreifen, sodass es zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden kam. Der 70-jährige Fahrer aus Kleve wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die 22-jährige aus Goch erlitt leichte Verletzungen.

(pvk)