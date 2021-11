Hospiz : Bilderbuch soll Trost spenden

Kleverland Ehrenamtlerinnen zweier Hospizdienste und ein Fotograf haben egmeinsam ein Büchlein gestaltet, das an Angehörige und Freunde erinnert, die gestorben sind. Idee ist, das Gedenken zu unterstützen und bei der Trauer zu helfen.

(cb) Meist sind es nur wenige Sätze, die neben einem Foto stehen, manchmal ist es auch ein längerer Text. Die Autoren des Büchleins sind Menschen aus den Kreisen Kleve und Wesel, die einen nahestehenden Menschen verloren haben – die Oma, den Partner, einen besonderen Freund. Eben jemand, der ihnen besonders wichtig war. Und doch überwiegt in den Worten nicht die Trauer, sondern der Trost. „Im Augenblick: DU“ heißt das kleine Buch, das Dorothee Beutler vom Hospizdienst am St.- Antonius-Hospital in Kleve und Martina Zimmer vom Malteser-Hospizdienst gemeinsam herausgegeben haben.