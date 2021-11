Ehrenamt : Drei Vereine wurden vom Rat mit dem Heimatpreis ausgezeichnet

Freunde und Mitglieder der drei Preisträger Wildgehege Reichswalde, Heimatverein Donsbrüggen und Musikverein Bimmen in der Stadthalle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der erste Preis bei der Heimatpreis-Vergabe in Kleve ging an das Wildgehege Reichswalde, es folgten der Heimatverein Donsbrüggen und der Musikverein Bimmen.

Es geht um die Gemeinschaft, den Zusammenhalt, um das Leben, das Heimat erst ausmacht. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing versuchte einen Blick auf das, was es zu ehren galt in der jüngsten Ratssitzung: Das Engagement von Bürgern, die sich um ihren Ort mühen, um die Nachbarn oder um ein Stück Kultur. Nämlich die Kultur, die Tradition und Miteinander schaffe, die niemanden zurück lasse. Um dieses besondere Engagement zu ehren, habe die Stadt beschlossen, den Heimatpreis auszuloben, der 2021 zum dritten Mal vergeben wird, so Gebing.

Der Musikverein Bimmen durfte als erster seine Abordnung nach vorne in den Ratssaal schicken, um den Preis und vor allem die damit verbundene Förderung abzuholen. Sie, die sich als Verein seit 1950 zum gemeinschaftlichen Musik machen treffen und sich der Blasmusik verschrieben haben, bekamen den mit 1500 Euro dotierten dritten Platz. Gebing erinnerte an die Goldhochzeiten, auf denen gespielt werde, an die Forstgartenkonzerte, bei denen der Verein traditionell dabei ist und die vielen Anlässe im Dorf, die mit Musik noch schöner werden.

Den Bimmener Musikern folgte der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen. Als zweiter Preisträger gehen an den Verein 2500 Euro. Es sei ein Verein, der sich, so Gebing, um die Geschichte des Ortes kümmere, den Martinszug und den Nikolausmarkt organisiere und dabei auch über den Kirchturm hinaus blicke, beispielsweise mit der Erinnerung an die Befreung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Gemeinschaft mit den Groesbeeker Airborne-Freunden oder den Studienreisen.

Bliebt der Träger des ersten Preises, der mit 3000 Euro dotiert ist: die Freunde des Wildgeheges. Und die widmen sich einerseits den Tieren und dem Erhalt der Bäume, andererseits aber auch den Menschen, die dort gerne spazieren gehen.