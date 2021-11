Tischtennis-Regionalliga : WRW Kleve II macht großen Schritt zum Klassenerhalt

Kleve Die Mannschaft übertrifft mit Siegen beim TTC Staffel (7:3) und der Kasseler Spvgg. Auedamm (6:4) die Erwartungen. Mara Lamhardt ist die Matchwinnerin.

WRW Kleve II hat in der Tischtennis-Regionalliga der Damen am Wochenende alle Erwartungen übertroffen. Die Mannschaft machte mit Erfolgen in den Partien beim TTC Staffel (7:3) und der Kasseler Spvgg. Auedamm (6:4) einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. „Es ist genial für uns gelaufen. Wir wären schon mit zwei Punkten sehr zufrieden gewesen. Dass es vier Zähler geworden sind, ist sensationell“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen, der das Wochenende als richtungweisend für den Regionalligisten bezeichnet hatte. Die Tendenz ist jetzt klar: WRW II ist auf dem besten Weg, das Saisonziel zu erreichen.