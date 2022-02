Kleve : Verein muss Zäune im Wildgehege erneuern

Kleve Weil die Kosten alleine nicht zu stemmen sind, startet der Vorstand ein Crowdfunding-Projekt. 18.000 Euro soll die Reperatur kosten, die in diesem Jahr gemacht werden soll.

Anfangs sei das Gehege noch von der Stadt Kleve betrieben worden, sollte dann aber 2004 aus Kostengründen geschlossen werden. Daraufhin gründete sich der Verein Wildgehege Reichswalde, um dieses zu verhindern und zahlt nun Pacht für das Areal. Doch das Problem zur Zeit sei, dass die Zäune zum größten Teil nie erneuert wurden und nun in untragbarem Zustand seien, so Lucas Best im Namen des Vorstandes des Vereins.

„Die Pfähle sind morsch, der Draht hängt durch und ist an manchen Stellen beschädigt, durch Stürme und herabfallende Äste. Immer wieder wurde provisorisch geflickt, aber das reicht nicht mehr“, so Best. Die Entscheidung das Problem jetzt anzugehen wurde dem Verein dann von den Tieren abgenommen: Die Ziegen brachen immer öfter nebenan beim Rotwild ein und zuletzt war sogar ein Wildschwein ins Ziegengehege eingedrungen. Auch das Rotwild sei vor kurzem wieder mal über den runtergedrückten Zaun in den Arbeitsbereich vorgedrungen. „Die Umzäunung ist nicht mehr sicher. Auch hinsichtlich der viel befahren, angrenzenden Grunewald Straße“, sagt Best. Also habe sich der Vorstand jetzt entschieden, das Problem anzugehen. Doch nach dem ersten Kostenvoranschlag steht fest: „Alleine schaffen wir das nie. Es wird rund 18.000 Euro kosten die 1,5 Kilometer lange Umzäunung zu erneuern. Eine Summe die für uns nicht zu bewerkstelligen ist“, schreibt Best. Bei der Suche nach Lösungen kam der Vorstand auf die Idee ein Crowdfunding Projekt „Viele schaffen mehr“ bei der Volksbank zu starten. Das Projekt titelt „Neue Zäune für das Wildgehege“ und kann mit einer Spende unterstützt werden. Für jede Fünf Euro Spende zahle die Volksbank zehn Euro dazu. Zu finden auf der Web-Seite der Volksbank Kleverland.