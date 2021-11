Tourismus in Kalkar : Wie mehr Besucher für Kalkar zu interessieren sind

Kalkar Kalkar ist vor allem für seinen historischen Marktplatz mit den schönen Giebelhäusern bekannt. Doch viel mehr als diese Optik verbunden mit einem guten Essen nehmen die meisten Besucher nicht wahr. Das soll sich (wieder) ändern.

Bevor sich am Dienstag, 9. November, Kalkarer Kommunalpolitiker um 18 Uhr im Rathaus zum Ausschuss für Kultur und Tourismus zusammenfinden, wird an ein schlimmes Datum erinnert. Um 17.30 Uhr treffen sich alle, die der Vergangenheit gedenken wollen, am Platz der Synagoge auf der Hanselaer Straße und an der Thora-Rolle. Neben den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Tourismus sind auch alle anderen Mandatsträger und -trägerinnen sowie die Kalkarer Bürger eingeladen.

Im Ausschuss, der gegen 18 Uhr im Ratssaal beginnt, geht es nach den Einwohnerfragen erst einmal um die Präsentation des Tourismus- und Marketingkonzeptes durch das beauftragte Planungsbüro projekt2508 in Bonn. Kalkar, berühmt für seine reiche Vergangenheit und bis heute mit einem wunderbaren historischen Marktplatz und mit unverwechselbaren Altstadtgassen gesegnet, verzeichnet dennoch einen Rückgang an Buchungen für Stadtführungen. Heute kommen Besucher vorrangig zum Essen nach Kalkar, dabei gibt e doch einge Gründe mehr, sich in der kleinen Stadt im Mittelkreis umzusehen. Welche Möglichkeiten sich bieten, Kalkar für den heutigen Tourismus interessanter zu machen, dazu werden sich die externen Fachleute äußern.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt geht es um den Heimatpreis der Stadt fürs Jahr 2022. Laut Verwaltung hat sich das Verfahren zur Vergabe des Heimatpreises etabliert. Es muss aber gemäß den Förderbestimmungen vom Rat der Stadt in jedem Jahr für das Folgejahr beschlossen werden. Dies soll in der letzten Sitzung des Rates mit der Überreichung der Heimatpreise 2021 erfolgen.